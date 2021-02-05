Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.
Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет РБК-Украина.
Отвечая на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов COVID Клюге заявил, что «это большой вопрос, который вызывает беспокойство».
При этом он призвал Европу объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.
— Нам необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс. Фармацевтические компании, которые обычно конкурируют, должны сообща резко увеличить производственные мощности. Это то, что нам сейчас нужно, — заявил он.
Напомним, в Германии рекомендовали не делать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca людям старше 65 лет.
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Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.
Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет РБК-Украина.
Отвечая на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов COVID Клюге заявил, что «это большой вопрос, который вызывает беспокойство».
При этом он призвал Европу объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.
— Нам необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс. Фармацевтические компании, которые обычно конкурируют, должны сообща резко увеличить производственные мощности. Это то, что нам сейчас нужно, — заявил он.
Напомним, в Германии рекомендовали не делать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca людям старше 65 лет.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
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|
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|
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