Всемирная организация здравоохранения обеспокоена эффективностью вакцин против новых штаммов коронавируса. При этом в ВОЗ не исключают появление других, более проблемных мутаций вируса.

Об этом заявил глава Европейского бюро ВОЗ Ханс Клюге, пишет РБК-Украина.

Отвечая на вопрос об эффективности вакцин против новых штаммов COVID Клюге заявил, что «это большой вопрос, который вызывает беспокойство».

При этом он призвал Европу объединиться, чтобы ускорить процесс вакцинации.

— Нам необходимо объединиться, чтобы ускорить процесс. Фармацевтические компании, которые обычно конкурируют, должны сообща резко увеличить производственные мощности. Это то, что нам сейчас нужно, — заявил он.