Министерство иностранных дел готовит сюрприз к 30-й годовщине Независимости Украины.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Радио Свобода.
24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости планируется проведение военного парада.
При этом Кулеба отвечая на вопрос, что по случаю Дня Независимости готовит МИД, анонсировал сюрприз.
– Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Кое-что, что находится за границей, - сказал министр.
Напомним, в Украине к 30-летию независимости пройдет парад, который посетят лидеры многих стран-партнеров.
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Министерство иностранных дел готовит сюрприз к 30-й годовщине Независимости Украины.
Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Радио Свобода.
24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости планируется проведение военного парада.
При этом Кулеба отвечая на вопрос, что по случаю Дня Независимости готовит МИД, анонсировал сюрприз.
– Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Кое-что, что находится за границей, - сказал министр.
Напомним, в Украине к 30-летию независимости пройдет парад, который посетят лидеры многих стран-партнеров.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов