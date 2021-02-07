Министерство иностранных дел готовит сюрприз к 30-й годовщине Независимости Украины.

Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал в интервью Радио Свобода.

24 августа Украина будет отмечать 30-ю годовщину Независимости. В октябре 2020 года президент Владимир Зеленский подписал указ об организации мероприятий по случаю 30-й годовщины Независимости Украины. На Крещатике и площади Независимости планируется проведение военного парада.

При этом Кулеба отвечая на вопрос, что по случаю Дня Независимости готовит МИД, анонсировал сюрприз.

– Сюрприз! Этого никогда не было, и если это получится, то я буду счастлив. Я буду считать, что я не зря был министром именно в год 30-й годовщины. Мы хотим кое-что привезти в Украину. Приоткрою немного закулисье. Кое-что, что находится за границей, - сказал министр.

Напомним, в Украине к 30-летию независимости пройдет парад, который посетят лидеры многих стран-партнеров.