В воскресенье, 7 февраля, в Корабельном районе Николаева загорелся легковой автомобиль Opel Vectra.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.
Отмечается, что в 04:22 в Службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу улица 295-й Стрелковой Дивизии.
На место вызова были направлены два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. По прибытию стало известно, что горит моторный отсек автомобиля Opel Vectra, который припаркован в гараже на территории частного домовладения, и существует угроза распространения огня.
С помощью пожарного ствола в 04:33 спасатели локализовали пожар на площади 15 м2 и в 05:00 полностью ликвидировали, не допустив распространение огня в гараже и на рядом расположенный жилой дом.
Причины возгорания устанавливаются. К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 человек.
Напомним, ранее в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.
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В воскресенье, 7 февраля, в Корабельном районе Николаева загорелся легковой автомобиль Opel Vectra.
Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.
Отмечается, что в 04:22 в Службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу улица 295-й Стрелковой Дивизии.
На место вызова были направлены два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. По прибытию стало известно, что горит моторный отсек автомобиля Opel Vectra, который припаркован в гараже на территории частного домовладения, и существует угроза распространения огня.
С помощью пожарного ствола в 04:33 спасатели локализовали пожар на площади 15 м2 и в 05:00 полностью ликвидировали, не допустив распространение огня в гараже и на рядом расположенный жилой дом.
Причины возгорания устанавливаются. К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 человек.
Напомним, ранее в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.
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Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
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