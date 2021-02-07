В воскресенье, 7 февраля, в Корабельном районе Николаева загорелся легковой автомобиль Opel Vectra.

Об этом сообщает Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

Отмечается, что в 04:22 в Службу спасения по телефону 101 поступило сообщение о пожаре автомобиля по адресу улица 295-й Стрелковой Дивизии.

На место вызова были направлены два отделения 5-й Государственной пожарно-спасательной части ГУ ГСЧС. По прибытию стало известно, что горит моторный отсек автомобиля Opel Vectra, который припаркован в гараже на территории частного домовладения, и существует угроза распространения огня.

С помощью пожарного ствола в 04:33 спасатели локализовали пожар на площади 15 м2 и в 05:00 полностью ликвидировали, не допустив распространение огня в гараже и на рядом расположенный жилой дом.

Причины возгорания устанавливаются. К тушению привлекались 2 единицы техники и 7 человек.

Напомним, ранее в Николаеве на улице Транспортной произошел пожар на территории автогаражного кооператива, горел мусор и пол одного гаража.