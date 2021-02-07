Заявление пресс-секретаря компании цитирует BBC.

Представитель AstraZeneca заявил, что их ученые еще не смогли должным образом установить, смогут ли прививки препаратом предотвратить тяжелые заболевания и госпитализацию, вызванным вариантом ЮАР, поскольку в исследовании участвовали в основном молодые здоровые люди.

В то же время в компании отметили, что начали адаптировать вакцину против этого варианта коронавируса. Там рассчитывают, что препарат удастся подготовить «до осенних поставок».

Напомним, Украина получила подтверждение на поставку 12 миллионов доз вакцин от COVID-19 производства компании AstraZeneca и Novavax. Поставка будет проходить в феврале 2021 года.