«Укрзалізниця» завершила подъем грузовых вагонов, которые сошли с рельсов на станции «Воскобойня» вблизи Днепра. Однако задержки в движении пассажирских поездов до сих пор наблюдаются.
Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».
Пока инфраструктура не будет полностью восстановлена, то по поврежденному участку поезда будут курсировать с помощью тепловозов.
– Сегодня уже в такой способ через станцию был пропущен первый пригородный поезд. Все остальные поезда тоже будут курсировать по стандартному маршруту, - заявили в «УЗ».
Из-за сбоя в графике еще возможны задержки на 1-1,5 часа рейсов в Николаев, Днепр, Запорожье, Мариуполь и обратно.
– По предварительным выводам комиссии, которая работает на месте инцидента, сход вагонов произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона, который принадлежит частному собственнику, - добавили в компании.
Как отмечали в ГСЧС, перевернулись восемь вагонов из 57. В результате инцидента были повреждены железнодорожные пути и электроопора.
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«Укрзалізниця» завершила подъем грузовых вагонов, которые сошли с рельсов на станции «Воскобойня» вблизи Днепра. Однако задержки в движении пассажирских поездов до сих пор наблюдаются.
Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».
Пока инфраструктура не будет полностью восстановлена, то по поврежденному участку поезда будут курсировать с помощью тепловозов.
– Сегодня уже в такой способ через станцию был пропущен первый пригородный поезд. Все остальные поезда тоже будут курсировать по стандартному маршруту, - заявили в «УЗ».
Из-за сбоя в графике еще возможны задержки на 1-1,5 часа рейсов в Николаев, Днепр, Запорожье, Мариуполь и обратно.
– По предварительным выводам комиссии, которая работает на месте инцидента, сход вагонов произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона, который принадлежит частному собственнику, - добавили в компании.
Как отмечали в ГСЧС, перевернулись восемь вагонов из 57. В результате инцидента были повреждены железнодорожные пути и электроопора.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов