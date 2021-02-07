«Укрзалізниця» завершила подъем грузовых вагонов, которые сошли с рельсов на станции «Воскобойня» вблизи Днепра. Однако задержки в движении пассажирских поездов до сих пор наблюдаются.

Об этом сообщила пресс-служба «УЗ».

Пока инфраструктура не будет полностью восстановлена, то по поврежденному участку поезда будут курсировать с помощью тепловозов.

– Сегодня уже в такой способ через станцию был пропущен первый пригородный поезд. Все остальные поезда тоже будут курсировать по стандартному маршруту, - заявили в «УЗ».

Из-за сбоя в графике еще возможны задержки на 1-1,5 часа рейсов в Николаев, Днепр, Запорожье, Мариуполь и обратно.

– По предварительным выводам комиссии, которая работает на месте инцидента, сход вагонов произошел из-за излома боковой рамы тележки вагона, который принадлежит частному собственнику, - добавили в компании.

Как отмечали в ГСЧС, перевернулись восемь вагонов из 57. В результате инцидента были повреждены железнодорожные пути и электроопора.