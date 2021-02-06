«Укрзализныця» сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием
— поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
— поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
— поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;
— поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.
Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.
В ГСЧС сообщают, что перевернулись восемь вагонов из 57. В результате инцидента были повреждены железнодорожные пути и электроопора. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.
В ГСЧС отметили, что авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.
С последствиями схода вагонов разбираются аварийные бригады Днепровского регионального филиала Приднепровской железной дороги. Работы по расчистке аварийного участка продолжаются.
Напомним, водители сообщают о гололеде на выездах из Николаевской области. Дорожное покрытие не обрабатывается.
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«Укрзализныця» сообщила о схождении 8 грузовых вагонов на станции Воскобойня. Из-за этого в Украине задерживаются поезда южного направления.
Об этом сообщает пресс-служба железной дороги.
Некоторые пассажирские поезда южного направления следуют с опозданием
— поезд №116 Бердянск - Киев отправился с задержкой 2 ч 5 мин.;
— поезд №38 Запорожье - Киев отправился со станции Пятихатки Ст. с задержкой 1 ч 55 мин.;
— поезд №12 Киев - Новоалексеевка отправился со станции Верхнеднепровск с задержкой на 3 часа;
— поезд №92 Одесса - Константиновка отправился со станции Верховцево с задержкой на 2 ч 30 мин.
Сейчас пытаются установить причины схождения грузовых поездов и решить этот вопрос.
В ГСЧС сообщают, что перевернулись восемь вагонов из 57. В результате инцидента были повреждены железнодорожные пути и электроопора. Электропитание на аварийном участке отсутствует. Четыре вагона с клинкером перевернулись.
В ГСЧС отметили, что авария фактически заблокировала движение поездов в двух направлениях. Пострадавших и погибших нет.
С последствиями схода вагонов разбираются аварийные бригады Днепровского регионального филиала Приднепровской железной дороги. Работы по расчистке аварийного участка продолжаются.
Напомним, водители сообщают о гололеде на выездах из Николаевской области. Дорожное покрытие не обрабатывается.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
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Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов
|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа