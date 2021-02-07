В Тернопольской области на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь вблизи села Зеленая сегодня утром столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек, в частности ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Предварительно известно, что водитель Opel не справился с управлением во время движения по неочищенной дороге. Автомобиль выбросило на полосу встречку, в результате чего он столкнулся с минибусе Peugeot.
В Opel на момент столкновения находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. В минибусе находились два человека. От столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.
– Предварительная причина автомобильного происшествия - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 286 Уголовного кодекса Украины, - добавили в полиции.
Напомним, в Николаевской области гражданин Египта съехал в кювет на машине неподалеку от Нового Буга, в результате ДТП травмировались двое пассажиров-иностранцев.
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В Тернопольской области на автодороге Ивано-Франковск-Бучач-Тернополь вблизи села Зеленая сегодня утром столкнулись Opel Vivaro и минибус Peugeot Expert. В результате аварии пострадали семь человек, в частности ребенок.
Об этом сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел.
Предварительно известно, что водитель Opel не справился с управлением во время движения по неочищенной дороге. Автомобиль выбросило на полосу встречку, в результате чего он столкнулся с минибусе Peugeot.
В Opel на момент столкновения находилась семья - водитель и шесть пассажиров, среди которых двое несовершеннолетних. В минибусе находились два человека. От столкновения пострадали шестеро взрослых и 13-летний парень, он получил черепно-мозговую травму тяжелой степени.
– Предварительная причина автомобильного происшествия - тяжелые погодные условия и занос. У водителей отобрали образцы крови для проверки на содержание алкоголя. Событие внесено в Единый реестр досудебных расследований в соответствии со статьей 286 Уголовного кодекса Украины, - добавили в полиции.
Напомним, в Николаевской области гражданин Египта съехал в кювет на машине неподалеку от Нового Буга, в результате ДТП травмировались двое пассажиров-иностранцев.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
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|
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