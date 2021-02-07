Президент Украины Владимир Зеленский поручил государственному концерну «Укроборонпром» создать и запустить в течение трех месяцев программу подготовки инженеров-конструкторов предприятия «Антонов».

Об этом сообщается на странице Офиса президента Украины в Facebook.

– Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад. Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами... В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты «Ан» для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой, - подчеркнул Зеленский.

Как отмечается, вместе с «Укроборонпромом» программу будут готовить Министерство образования и науки, а также Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»

Также президент дал поручение Кабинету министров разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры «могли и дальше прославлять Украину на весь мир».

Напомним, Министерство обороны Украины заказало у авиапроизводителя «Антонов» транспортные самолеты АН-178 для нужд армии.