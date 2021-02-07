Президент Украины Владимир Зеленский поручил государственному концерну «Укроборонпром» создать и запустить в течение трех месяцев программу подготовки инженеров-конструкторов предприятия «Антонов».
Об этом сообщается на странице Офиса президента Украины в Facebook.
– Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад. Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами... В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты «Ан» для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой, - подчеркнул Зеленский.
Как отмечается, вместе с «Укроборонпромом» программу будут готовить Министерство образования и науки, а также Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
Также президент дал поручение Кабинету министров разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры «могли и дальше прославлять Украину на весь мир».
Напомним, Министерство обороны Украины заказало у авиапроизводителя «Антонов» транспортные самолеты АН-178 для нужд армии.
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Президент Украины Владимир Зеленский поручил государственному концерну «Укроборонпром» создать и запустить в течение трех месяцев программу подготовки инженеров-конструкторов предприятия «Антонов».
Об этом сообщается на странице Офиса президента Украины в Facebook.
– Фамилия Антонов известна во всем мире благодаря таланту инженера Олега Константиновича, который родился 115 лет назад. Украина должна продолжать гордиться нашими инженерами... В прошлом году, когда государство заказало свои же самолеты «Ан» для нужд Вооруженных сил Украины, это стало настоящей сенсацией. А должно стать нормой, - подчеркнул Зеленский.
Как отмечается, вместе с «Укроборонпромом» программу будут готовить Министерство образования и науки, а также Национальный технический университет «Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского»
Также президент дал поручение Кабинету министров разработать стимулы, чтобы талантливые молодые инженеры «могли и дальше прославлять Украину на весь мир».
Напомним, Министерство обороны Украины заказало у авиапроизводителя «Антонов» транспортные самолеты АН-178 для нужд армии.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов