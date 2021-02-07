В России фотограф Дмитрий Марков продал за 2 миллиона рублей фотографию, на которой изображен сотрудник ОМОНа со снимком президента России Владимира Путина за спиной. Кадр сделан во время судебного заседания по делу оппозиционера Алексея Навального 2 февраля. Фотография мгновенно стала символом протеста и разлетелась соцсетями.

Об этом фотограф сообщил в Facebook, а подробности рассказывает «Север.Реалии».

Стартовая цена фотографии на благотворительном аукционе в поддержку проектов «ОВД-Инфо» и «Апология протеста» начиналась с 10 тысяч рублей. За сутки стоимость фотографии выросла до двух миллионов рублей. Картину приобрела женщина по имени Екатерина.

Ранее Марков рассказывал, как сотрудник ОМОНа, который изображен на снимке, отреагировал на публикацию фотографии в социальных сетях.

– И прибежал ОМОНовец, злой такой — он не понял, кто это снял, обратился в ту часть этого зала, откуда снимали, как он понял: «Вот, вы тайком!.. И вообще, это все очень!.. Короче, плохо!» И убежал — я подумал, чуть ли не плакать. Он очень был оскорблен». И убежал, может, плакать. Он очень был обижен.

В тот же день Маркова задержали и доставили в полицейский участок и продержали там 8 часов.

Отметим, Дмитрий Марков — известный российский фотограф-документалист. Он стал первым российским фотографом, который получил грант от Getty Images и Instagram, выставки его работ проходят в Нью-Йорке и Париже. Широкую известность фотографу принесли съемки в документальном фильме Юрия Дудя «Марков — как живет российская провинция».

Напомним, в России 31 января снова прошли митинги в поддержку оппозиционера Алексея Навального — через неделю после акций 23 января, которые стали самыми массовыми за последние годы и рекордными по количеству задержанных (более 4 тысяч).



