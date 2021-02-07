На реках в западных областях Украины 7-8 февраля ожидается повышение уровней воды. В связи с этим местами возможны подтопления автодорог и сельхозугодий.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье ожидается повышение уровней воды (над уровнями по состоянию на 8 утра 6 февраля):
Указано, что 7-8 февраля за счет усиления льдообразующих процессов на реках бассейна Припяти - на 0,1-0,5 м возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в Ратнивском районе Волынской области.
Кроме того, 8-9 февраля на реках Закарпатской области на фоне высокой водности прогнозируется повышение уровней воды на 0,5-1,2 м над текущими уровнями, однако без негативных последствий. Ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах, из-за захламления русел проток и водоотводных канав.
ГСЧС информирует, что выход воды на пойму вероятен и на реке Латорица - город Мукачево и реке Старая - село Зняцево (уровень опасности желтый).
Также в нижних течениях реки Латорица - город Чоп сохранится высокий слой воды на заводи (уровень опасности желтый).
По данным спасателей, в нижних течениях реки Боржава сохранится вода на заводи с медленным повышением уровня воды. В результате возможно подтопление дороги Шаланки - В. Комяты и сельхозугодий сел Заречье, Сильце, Каменская, В. Комяты, М. Комяты (уровень опасности оранжевый).
Напомним, в Украине из-за снижения температуры развернуто 4 778 пунктов обогрева.
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На реках в западных областях Украины 7-8 февраля ожидается повышение уровней воды. В связи с этим местами возможны подтопления автодорог и сельхозугодий.
Об этом сообщает пресс-служба Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
В воскресенье ожидается повышение уровней воды (над уровнями по состоянию на 8 утра 6 февраля):
Указано, что 7-8 февраля за счет усиления льдообразующих процессов на реках бассейна Припяти - на 0,1-0,5 м возможно достижение отметки затопления приусадебных участков в Ратнивском районе Волынской области.
Кроме того, 8-9 февраля на реках Закарпатской области на фоне высокой водности прогнозируется повышение уровней воды на 0,5-1,2 м над текущими уровнями, однако без негативных последствий. Ожидается формирование значительного местного и склонного стока с подтоплением пониженных участков, особенно в населенных пунктах, из-за захламления русел проток и водоотводных канав.
ГСЧС информирует, что выход воды на пойму вероятен и на реке Латорица - город Мукачево и реке Старая - село Зняцево (уровень опасности желтый).
Также в нижних течениях реки Латорица - город Чоп сохранится высокий слой воды на заводи (уровень опасности желтый).
По данным спасателей, в нижних течениях реки Боржава сохранится вода на заводи с медленным повышением уровня воды. В результате возможно подтопление дороги Шаланки - В. Комяты и сельхозугодий сел Заречье, Сильце, Каменская, В. Комяты, М. Комяты (уровень опасности оранжевый).
Напомним, в Украине из-за снижения температуры развернуто 4 778 пунктов обогрева.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
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