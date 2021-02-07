США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли Штаты в первую очередь снимать санкции против Ирана, Байден ответил: «Нет». Он согласился с тем, что для этого Ирану сначала нужно прекратить обогащение урана, чтобы обсуждать этот вопрос.
Напомним, в прошлом году руководсвто США заявляло о готовности перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений.
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США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.
Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.
Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли Штаты в первую очередь снимать санкции против Ирана, Байден ответил: «Нет». Он согласился с тем, что для этого Ирану сначала нужно прекратить обогащение урана, чтобы обсуждать этот вопрос.
Напомним, в прошлом году руководсвто США заявляло о готовности перевести в боевое состояние ядерное оружие, чтобы надавить на Россию в переговорах о достижении новых договоренностей о сокращении стратегических наступательных вооружений.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов