США не намерены снимать санкции против Ирана, которые ввел 45-й президент Дональд Трамп. Это должно подтолкнуть Иран к переговорам о Совместном всеобъемлющем плане действий (СВПД) по ядерной программе Тегерана.

Об этом заявил президент США Джо Байден в интервью телеканалу CBS.

Отвечая на вопрос журналиста о том, будут ли Штаты в первую очередь снимать санкции против Ирана, Байден ответил: «Нет». Он согласился с тем, что для этого Ирану сначала нужно прекратить обогащение урана, чтобы обсуждать этот вопрос.