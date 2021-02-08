Во Львове из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов. Во Львовской области ввели ограничения на движение грузовиков в ночь на 8 февраля.
Об этом сообщают пресс-служба Международного аэропорта «Львов» и патрульной полиции Львовской области.
Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями, Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовской области с 22:00 час. 7 февраля в 3:00 08 февраля. Тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и стоянки на АЗС.
Перечень дорог, на которых вводится ограничение движения:
Кроме того, Международный аэропорт «Львов» сообщил об отмене и переносе ряда рейсов из-за метеоусловий. В частности, изменения касаются таких рейсов:
Также авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT420/421 из Львова в Стамбул с 7 на 8 февраля. Pegasus Airlines будет выполнять их по такому графику:
Напомним, в понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.
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Во Львове из-за снегопадов отменили ряд авиарейсов. Во Львовской области ввели ограничения на движение грузовиков в ночь на 8 февраля.
Об этом сообщают пресс-служба Международного аэропорта «Львов» и патрульной полиции Львовской области.
Так, в связи с неблагоприятными погодными условиями, Служба автомобильных дорог в Львовской области ввела ограничения движения грузового автомобильного транспорта на автомобильных дорогах государственного значения Львовской области с 22:00 час. 7 февраля в 3:00 08 февраля. Тяжеловесный транспорт направляют в определенные места отстоя и стоянки на АЗС.
Перечень дорог, на которых вводится ограничение движения:
Кроме того, Международный аэропорт «Львов» сообщил об отмене и переносе ряда рейсов из-за метеоусловий. В частности, изменения касаются таких рейсов:
Также авиакомпания Pegasus Airlines перенесла рейсы PGT420/421 из Львова в Стамбул с 7 на 8 февраля. Pegasus Airlines будет выполнять их по такому графику:
Напомним, в понедельник, 8 февраля, на территории Николаевской области из-за воздействия атмосферного фронта ожидается ухудшение погоды.
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Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
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|
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