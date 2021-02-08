В штате Юта неподалеку от города Солт-Лейк-Сити мужчина Дарин Манн позволил бездомным на территории своего земельного участка разместить палатки и пользоваться его ванной. Они в свою очередь работают волонтерами в саду, которым управляет Манн.

Об этом сообщает CNN.

– Цель состоит в том, чтобы избавиться от стигматизации по поводу бездомных. Каждый человек заслуживает достойного отношения и помощи, когда он в этом нуждается, - объяснил свой поступок Манн.

В середине января он открыл эту площадку для палаток, получившую название «Сельский лагерь» (Village Camp). Сейчас там живут около 15 человек. Манн рассказал, что жители приехали из других лагерей в Солт-Лейк-Сити, которые были закрыты.