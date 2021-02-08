В штате Юта неподалеку от города Солт-Лейк-Сити мужчина Дарин Манн позволил бездомным на территории своего земельного участка разместить палатки и пользоваться его ванной. Они в свою очередь работают волонтерами в саду, которым управляет Манн.
Об этом сообщает CNN.
– Цель состоит в том, чтобы избавиться от стигматизации по поводу бездомных. Каждый человек заслуживает достойного отношения и помощи, когда он в этом нуждается, - объяснил свой поступок Манн.
В середине января он открыл эту площадку для палаток, получившую название «Сельский лагерь» (Village Camp). Сейчас там живут около 15 человек. Манн рассказал, что жители приехали из других лагерей в Солт-Лейк-Сити, которые были закрыты.
Манн указывает на то, как жители Village Camp помогают обществу, особенно в городском саду: «Они помогают мне убрать сад и подготовить его к сезону. Они содержат лагерь в чистоте и помогают быть положительным примером работы с людьми из незащищенных слоев населения».
Однако не все соседи разделяют энтузиазм Манна. Городская власть получила жалобы, в которой обвиняли активиста в нарушении кодекса — обустройство лагеря более чем на 2 недели на территории жилой застройки незаконно.
Также мужчина утверждает, что поддерживает открытую связь со своими соседями, некоторые из них готовят еду для лагеря и жертвуют одежду. Другие соседи наняли жителей лагеря для работы по дому. У Манна есть свои принципы — абсолютная нетерпимость к агрессии и употреблению наркотиков. Люди, которые разбили лагерь во дворе Манна, говорят, что чувствуют себя желанными и в безопасности.
Манн считает, что правительство Солт-Лейк-Сити должно делать больше для тех, кто нуждается в помощи. Активист встречался с высокопоставленными городскими чиновниками в надежде, что его лагерь во дворе перед домом будет примером того, как помочь бездомным.
Напомним, в Ульме поставили капсулы, где бездомные могут спать, не рискуя замерзнуть насмерть. Люди, которым негде найти место для ночлега, могут использовать капсулы для сна с защитой от ветра и холода.
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В штате Юта неподалеку от города Солт-Лейк-Сити мужчина Дарин Манн позволил бездомным на территории своего земельного участка разместить палатки и пользоваться его ванной. Они в свою очередь работают волонтерами в саду, которым управляет Манн.
Об этом сообщает CNN.
– Цель состоит в том, чтобы избавиться от стигматизации по поводу бездомных. Каждый человек заслуживает достойного отношения и помощи, когда он в этом нуждается, - объяснил свой поступок Манн.
В середине января он открыл эту площадку для палаток, получившую название «Сельский лагерь» (Village Camp). Сейчас там живут около 15 человек. Манн рассказал, что жители приехали из других лагерей в Солт-Лейк-Сити, которые были закрыты.
Манн указывает на то, как жители Village Camp помогают обществу, особенно в городском саду: «Они помогают мне убрать сад и подготовить его к сезону. Они содержат лагерь в чистоте и помогают быть положительным примером работы с людьми из незащищенных слоев населения».
Однако не все соседи разделяют энтузиазм Манна. Городская власть получила жалобы, в которой обвиняли активиста в нарушении кодекса — обустройство лагеря более чем на 2 недели на территории жилой застройки незаконно.
Также мужчина утверждает, что поддерживает открытую связь со своими соседями, некоторые из них готовят еду для лагеря и жертвуют одежду. Другие соседи наняли жителей лагеря для работы по дому. У Манна есть свои принципы — абсолютная нетерпимость к агрессии и употреблению наркотиков. Люди, которые разбили лагерь во дворе Манна, говорят, что чувствуют себя желанными и в безопасности.
Манн считает, что правительство Солт-Лейк-Сити должно делать больше для тех, кто нуждается в помощи. Активист встречался с высокопоставленными городскими чиновниками в надежде, что его лагерь во дворе перед домом будет примером того, как помочь бездомным.
Напомним, в Ульме поставили капсулы, где бездомные могут спать, не рискуя замерзнуть насмерть. Люди, которым негде найти место для ночлега, могут использовать капсулы для сна с защитой от ветра и холода.
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