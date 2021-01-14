В Ульме поставили капсулы, где бездомные могут спать, не рискуя замерзнуть насмерть. Люди, которым негде найти место для ночлега, могут использовать капсулы для сна с защитой от ветра и холода.

Об этом пишет Trendyone.

Капсулы создавались как пилотный проект активистов по поручению городской администрации. Убежища станут дополнительной помощью бездомным. Утепленные капсулы одобрили и местные жители, и люди, которые успели в них переночивать.

Перед постоянным использованием капсулы были модернизированы, на них уплотнили защитное покрытие и улучшили обогрев конструкции. Убежища изготовлены из плотного дерева и стального листа с порошковым покрытием. Пользователь может заблокировать капсулу изнутри, внутри убежища обеспечены как термоизоляция, так и подача свежего воздуха. Когда человек занимает капсулу, датчики сообщают об этом волонтерам. Утром служащий благотворительной организации посещает убежище, чтобы оказать необходимую помощь.

Летом капсулы разбирают и хранят для повторной установки зимой. Годовые затраты на проект оцениваются в 6 тысяч евро.

Власти Ульма много лет пытались решить проблему людей, которые подвергали свою жизнь риску, ночуя на улице. Некоторые из них умирали от обморожения. Временное жилье и помощь бездомным предоставляется по всей Германии.

Ранее Никвести писали, что в Лас-Вегасе из-за коронавируса закрылся католический приют для бездомных из-за чего люди, проживающие там, вынуждены спать на стоянке за 6 метров друг от друга.