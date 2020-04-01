В Лас-Вегасе из-за коронавируса закрылся католический приют для бездомных из-за чего люди, проживающие там, вынуждены спать на стоянке за 6 метров друг от друга.

Об этом сообщается в материале американского канала CNN.

Сообщается, что на прошлой неделе у одного бездомного, который проживал в приюте, оказался коронавирус из-за чего учреждение было вынуждено закрыться. Таким образом 500 бездомных стали искать новое место для проживания.

Уточняется, что власти Лас-Вегаса создали временное убежище для бездомных людей на стоянке. При этом изначально около 50 волонтеров помогали в обустройстве временного убежища, расстелив на стоянке 24 тысячи квадратных футов ковра для спальных ковриков. Поступающим в убежище бездомным мерили температуру.

— Это прямо здесь помогает нам чувствовать себя в безопасности. В других местах вы не чувствуете себя в безопасности, – рассказала одна из бездомных.

Уточняется, что только в первую ночь во временном приюте было размещено 66 людей.

Впоследствии местные власти приняли решение убрать временный коврик для ночлега, потому что он якобы способствует распространению инфекций. Это вызвало возмущение у людей в социальных сетях, которые увидели условия, в которых вынуждены ночевать бездомные под открытым небом.

После этого представитель местной власти заявил, что одна из католических благотворительных организаций откроет новое убежище для бездомных уже в середине апреля и тогда временное убежище на стоянке будет закрыто.

Напомним, что газета The New York Times опубликовала большой репортаж об итальянском городе Бергамо, который вместе с одноименной провинцией стал эпицентром мировой вспышки коронавируса с наибольшим числом смертей.