Газета The New York Times опубликовала большой репортаж об итальянском городе Бергамо, который вместе с одноименной провинцией стал эпицентром мировой вспышки коронавируса с наибольшим числом смертей.

Материал NYT под названием «Мы принимаем мертвых с утра до ночи» — это слова одной из героинь репортажа, Ванды Пиччоли, которая управляет одним из последних работающих в регионе моргов.

История сопровождается поражающими своей трагичностью кадрами из местных госпиталей, моргов, кладбищ и домов местных жителей.

— Когда-то известная как тихая и зажиточная провинция, сейчас Бергамо является местом, где работники Красного Креста ходят от двери до двери, вынося из домов пораженных болезнью. Местом, где пациенты выстраиваются в больничных коридорах, изможденные и заражающие докторов и медсестер. Местом, где гробов так много, что забирать их со складов для кремации призвали армию, — говорится в прологе к репортажу.

Напомним, 30 марта во всем мире было зарегистрировано 716 100 случаев заражения коронавирусом. 1 апреля их количество увеличилось до 856 996.