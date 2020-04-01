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Газета The New York Times опубликовала большой репортаж об итальянском городе Бергамо, который вместе с одноименной провинцией стал эпицентром мировой вспышки коронавируса с наибольшим числом смертей.
Материал NYT под названием «Мы принимаем мертвых с утра до ночи» — это слова одной из героинь репортажа, Ванды Пиччоли, которая управляет одним из последних работающих в регионе моргов.
История сопровождается поражающими своей трагичностью кадрами из местных госпиталей, моргов, кладбищ и домов местных жителей.
— Когда-то известная как тихая и зажиточная провинция, сейчас Бергамо является местом, где работники Красного Креста ходят от двери до двери, вынося из домов пораженных болезнью. Местом, где пациенты выстраиваются в больничных коридорах, изможденные и заражающие докторов и медсестер. Местом, где гробов так много, что забирать их со складов для кремации призвали армию, — говорится в прологе к репортажу.
Напомним, 30 марта во всем мире было зарегистрировано 716 100 случаев заражения коронавирусом. 1 апреля их количество увеличилось до 856 996.
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Газета The New York Times опубликовала большой репортаж об итальянском городе Бергамо, который вместе с одноименной провинцией стал эпицентром мировой вспышки коронавируса с наибольшим числом смертей.
Материал NYT под названием «Мы принимаем мертвых с утра до ночи» — это слова одной из героинь репортажа, Ванды Пиччоли, которая управляет одним из последних работающих в регионе моргов.
История сопровождается поражающими своей трагичностью кадрами из местных госпиталей, моргов, кладбищ и домов местных жителей.
— Когда-то известная как тихая и зажиточная провинция, сейчас Бергамо является местом, где работники Красного Креста ходят от двери до двери, вынося из домов пораженных болезнью. Местом, где пациенты выстраиваются в больничных коридорах, изможденные и заражающие докторов и медсестер. Местом, где гробов так много, что забирать их со складов для кремации призвали армию, — говорится в прологе к репортажу.
Напомним, 30 марта во всем мире было зарегистрировано 716 100 случаев заражения коронавирусом. 1 апреля их количество увеличилось до 856 996.
|
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|
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|
Верховний Суд повернув державі ділянку «голов. еколога» Бабенко - Пеліпаса в лісі «Маяк»Игорь Деревянко
|
Миколаїв може підготуватись до пандемії!Илья Шполянский
|
Всі наявні резерви – медициніТатьяна Демченко
|
23% новин у онлайн-ЗМІ Миколаєва — про коронавірусКатерина Середа