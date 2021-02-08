В Международном аэропорту «Борисполь» правоохранители пресекли попытку незаконного перемещения через таможенную границу Украины крупной партии лекарственных средств с наркотическим эффектом компании Pfizer.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской таможни.

Как отмечается, таможенники получили информацию об одном из пассажиров, который планировал улететь в Турцию.

Во время досмотра багажа 39-летнего гражданина Кувейта, следовавшего через «зеленый коридор», в двух чемоданах обнаружили медицинский препарат «Лирика» (прегабалин) ТМ Pfizer — 10,8 тысячи блистеров по 14 капсул.

Общая стоимость изъятых 151,2 тысячи таблеток препарата — примерно два млн гривен.

В медицине этот препарат применяют для устранения симптомов нарушения деятельности центральной нервной системы, а также для лечения ряда хронических болезней. Именно противосудорожный эффект препарата «Лирика» стал причиной его распространения среди наркоманов — он помогает избавиться от приступов «ломки».

Сейчас на иностранца составили протокол о нарушении таможенных правил по статье 471 Таможенного кодекса Украины.

Напомним, ранее на границе с Румынией украинские пограничники остановили автомобиль, в котором оказались предметы, представляющие культурно-историческую ценност