В Печерском районе Киева воры обокрали квартиру Алексея Семенова — генерального продюсера медиахолдинга Новости, куда входят телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, связанные с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.

Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на собственные источники.

По данным издания, кража произошла 6 февраля между 18:00 до 19:00 в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера, подобрав ключи.

Из квартиры вынесли 120 тысяч долларов (около 3,3 млн грн) и драгоценности на 5 млн грн, отметили в издании.