В Печерском районе Киева воры обокрали квартиру Алексея Семенова — генерального продюсера медиахолдинга Новости, куда входят телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, связанные с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, кража произошла 6 февраля между 18:00 до 19:00 в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера, подобрав ключи.
Из квартиры вынесли 120 тысяч долларов (около 3,3 млн грн) и драгоценности на 5 млн грн, отметили в издании.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
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В Печерском районе Киева воры обокрали квартиру Алексея Семенова — генерального продюсера медиахолдинга Новости, куда входят телеканалы ZIK, NewsOne и 112 Украина, связанные с кумом президента РФ Владимира Путина Виктором Медведчуком.
Об этом пишет Обозреватель со ссылкой на собственные источники.
По данным издания, кража произошла 6 февраля между 18:00 до 19:00 в элитном жилом комплексе на бульваре Леси Украинки. Воры проникли в квартиру продюсера, подобрав ключи.
Из квартиры вынесли 120 тысяч долларов (около 3,3 млн грн) и драгоценности на 5 млн грн, отметили в издании.
Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
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