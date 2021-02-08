Литва, Латвия и Эстония получили первые партии вакцины AstraZeneca от коронавируса. В ближайшие недели продолжатся поступления этого препарата.
Об этом сообщает Delfi.
Латвия и Эстония получили по 7200 доз вакцины, а Литва - 12 тысяч. Ожидается, что до конца феврал Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.
Все страны Евросоюза в феврале-марте получат урезанное количество доз от AstraZeneca из-за трудностей в производстве препарата. Уже сообщалось, что компания согласовала поставку в рамках первой партии 40 миллионов доз в страны ЕС до конца марта.
Напомним, во Франции в субботу начнут делать прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.
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Литва, Латвия и Эстония получили первые партии вакцины AstraZeneca от коронавируса. В ближайшие недели продолжатся поступления этого препарата.
Об этом сообщает Delfi.
Латвия и Эстония получили по 7200 доз вакцины, а Литва - 12 тысяч. Ожидается, что до конца феврал Латвия и Эстония получат всего по 40,5 тысяч доз препарата британо-шведской разработки. У Литвы общий контракт на 1,86 миллионов доз.
Все страны Евросоюза в феврале-марте получат урезанное количество доз от AstraZeneca из-за трудностей в производстве препарата. Уже сообщалось, что компания согласовала поставку в рамках первой партии 40 миллионов доз в страны ЕС до конца марта.
Напомним, во Франции в субботу начнут делать прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
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|
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