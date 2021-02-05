Во Франции в субботу начнут делать прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.
Об этом сообщил премьер-министр Жан Кастекс, передает корреспондент Укринформа.
— Благодаря этой новой вакцине мы сможем достичь цели и ввести первую дозу препарата 4 миллионам людей до конца февраля, — заявил глава правительства Франции.
По официальной статистике, по состоянию на 2 февраля в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили более 1,6 млн граждан.
По состоянию на 3 февраля во Франции обнаружены 3251160 случаев заражения коронавирусом, из них 77595 летальных. За сутки зарегистрированы 26262 новых случая, умерли 358 инфицированных.
Напомним, в Германии рекомендовали не делать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca людям старше 65 лет.
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Во Франции в субботу начнут делать прививки вакциной от коронавируса производства AstraZeneca.
Об этом сообщил премьер-министр Жан Кастекс, передает корреспондент Укринформа.
— Благодаря этой новой вакцине мы сможем достичь цели и ввести первую дозу препарата 4 миллионам людей до конца февраля, — заявил глава правительства Франции.
По официальной статистике, по состоянию на 2 февраля в стране первую дозу вакцины от коронавируса получили более 1,6 млн граждан.
По состоянию на 3 февраля во Франции обнаружены 3251160 случаев заражения коронавирусом, из них 77595 летальных. За сутки зарегистрированы 26262 новых случая, умерли 358 инфицированных.
Напомним, в Германии рекомендовали не делать вакцину от коронавируса компании AstraZeneca людям старше 65 лет.
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
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|
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|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа