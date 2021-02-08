Глава фракции «Слуга народа» в Николаевском горсовете Татьяна Домбровская считает, что Черноморский национальный университет имени Петра Могилы не сможет быстро построить университетскую клинику на месте недостроя на 3-й Слободской.

Об этом она рассказала в эфире программы «Добрый вечер» на телеканале НИС-ТВ.

Как известно, 2 февраля в ходе сессии Николаевского городского совета депутаты согласовали передачу в собственность ЧНУ здания 11-го учебного корпуса, который университет арендует у города. Однако, голосов для передачи университету недостроя на 3-й Слободской не хватило.

По мнению Татьяны Домбровской, из-за отсутствия необходимых средств этот объект может превратиться в долгострой, работы над которым затянуться до 10 лет.

– Я голосовала против передачи. Могилянке надо помогать, у них ведь вопрос лицензии – определенное количество квадратных метров на студента. Им передали 11-й корпус по улице Военной, который, в общем-то, они и привели в порядок. Я считаю, это правильно. Но что касается недостроя на 3-ей… Во-первых, это земля, недостроя мы по документам не видим. И я глубоко сомневаюсь, что Могилянка в течение 2-3 лет сможет построить то, что хочет. Это будет очередной долгострой. В городе будет стоять строительный забор, а результат появится – дай бог лет через 10. Мне этого, как горожанину, не хочется. Располагают ли они сегодня теми средствами, которые надо вкладывать в недострой? Когда мы собирались комиссией по этому вопросу, то было четко сказано, что таких средств у нас нет, - считает Татьяна Домбровская.

При этом, она отмечает, что будет «правильно и быстро», если город начнет реализовывать на месте недостроя проекты, объединившись с николаевскими бизнесменами.

– Было бы хорошо, если город совместно с бизнесом реализовали то, что необходимо городу. Я считаю, что это правильно и быстро. Любой бизнесмен вкладывает деньги и смотрит на точку окупаемости, на финплан, и тогда это быстро. Возможно, это тоже была та же поликлиника, - сказала Татьяна Домбровская.

Напомним, планово-бюджетная комиссия горсовета Николаева согласовала проект решения сессии о передаче недостроя на 3 Слободской в собственность Черноморского национального университета имени Петра Могилы.