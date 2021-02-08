Министерство внутренних дел Украины предупредило водителей о возможном нарушении и прекращении движения транспорта из-за ухудшения погодных условий.

Об этом сообщает МВД на своей странице в Facebook.

— Вниманию водителей: предупреждение об ухудшении погодных условий, что может привести к нарушению и прекращения движения транспорта!, – говорится в сообщении.

Отмечается, что, по прогнозу Укргидрометцентра, 8 февраля в западных, центральных, Житомирской, Киевской, Черниговской областях ожидается значительный снег, в Украине возможны порывы ветра 15-20 м/с, метели, снежные заносы, возможен прирост снега 20-30 см, в Ровенской, Волынской, Львовской областях – 30-40 см.

На Прикарпатье и в южных областях снег постепенно превратится в дождь, предполагается налипание мокрого снега, гололед.

На Закарпатье прогнозируют значительный дождь. В регионе объявлен І уровень опасности – желтый. На дорогах ожидается гололедица.

Спасатели обратились к владельцам транспортных средств с призывом воздержаться от путешествий на автомобилях в период непогоды и не оставлять транспортные средства вдоль дорог, чтобы спецтехника коммунальных служб могла своевременно и качественно очистить дороги и тротуары от снега.

Напомним, что в Николаеве коммунальщики посыпают противогололедными материалами остановки общественного транспорта, дороги и тротуары.