Вакцинация от COVID в Украине может быть отсрочена для тех, кто ранее переболел этой болезнью. Такая отсрочка может быть от 3 до 6 месяцев.

Об этом в эфире Украина 24 заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

По его словам, Всемирная организация здравоохранения утверждает, что иммунитет от COVID сохраняется на срок от 3 до 6 месяцев у тех, кто переболел.

– Поэтому, когда мы говорим о том, что может быть рекомендация об отсрочке прививки на 3-6 месяцев людям, которые переболели, – мы говорим об ограниченном доступе к вакцине. И когда нужно выбрать, кому из медицинских работников нужно сделать прививку, то в первую очередь сделаем прививку тому, у кого в анамнезе нет перенесенной болезни, - отметил Виктор Ляшко.

Он добавил, что человек без иммунитета не защищен от коронавирусной болезни вообще.

Напомним, Президент Владимир Зеленский готов сделать прививку от коронавируса SARS CoV 2 одним из первых, чтобы доказать украинцам, что вакцины безопасны.