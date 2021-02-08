По состоянию на 10:00 8 февраля в Николаевской области зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19.

Об этом сообщает Николаевка областная государственная администрация на странице в Facebook.

Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:

Николаев - 26613 (+63)

Первомайск - 1328;

Южноукраинск - 1356 (+6);

Вознесенск - 967 (+2)

Очаков - 673 (+3)

Арбузинский район - 432;

Баштанский район - 581 (+5);

Березанский район - 497;

Братский район - 349 (+3)

Березнеговатский район - 235;

Веселиновский район - 370 (+2)

Витовский район - 1465 (7);

Вознесенский район - 336 (+1)

Врадиевский район - 307;

Еланецкий район - 186;

Доманевский район - 339 (10);

Казанковский район - 443;

Кривоозерский район - 271;

Николаевский район - 546 (+2)

Новобугский район - 354 (+3)

Новоодесский район - 857 (+5)

Очаковский район - 331 (+3)

Первомайский район - 479;

Снигиревский район - 435.

Заболевание COVID-19 установлено в 1634 (+4) работников учреждений здравоохранения.

Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 29747. Умерло всего от последствий COVID-19 - 714, за сутки - 3.

Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,246 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 февраля - 2,1 тысячи, снижение по сравнению с днем ранее, однако, характерно для показателей за выходные. При этом за сутки человек выздоровело несколько больше, чем заболело - такой тренд сохранялся почти четыре недели, за исключением данных за 6 февраля.