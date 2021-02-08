По состоянию на 10:00 8 февраля в Николаевской области зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевка областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1634 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 29747. Умерло всего от последствий COVID-19 - 714, за сутки - 3.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,246 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 февраля - 2,1 тысячи, снижение по сравнению с днем ранее, однако, характерно для показателей за выходные. При этом за сутки человек выздоровело несколько больше, чем заболело - такой тренд сохранялся почти четыре недели, за исключением данных за 6 февраля.
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По состоянию на 10:00 8 февраля в Николаевской области зарегистрировано 115 новых случаев COVID-19.
Об этом сообщает Николаевка областная государственная администрация на странице в Facebook.
Из всех выявленных подтвержденных случаев по месту жительства:
Заболевание COVID-19 установлено в 1634 (+4) работников учреждений здравоохранения.
Выздоровели больных за сутки - 0, всего выздоровели - 29747. Умерло всего от последствий COVID-19 - 714, за сутки - 3.
Напомним, в Украине зафиксировано уже 1,246 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 февраля - 2,1 тысячи, снижение по сравнению с днем ранее, однако, характерно для показателей за выходные. При этом за сутки человек выздоровело несколько больше, чем заболело - такой тренд сохранялся почти четыре недели, за исключением данных за 6 февраля.