В Украине зафиксировано уже 1,246 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 февраля - 2,1 тысячи, снижение по сравнению с днем ранее, однако, характерно для показателей за выходные. При этом за сутки человек выздоровело несколько больше, чем заболело - такой тренд сохранялся почти четыре недели, за исключением данных за 6 февраля.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 2 141 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 8 февраля 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
В частности, за минувшие сутки заболели 130 детей и 71 медработник.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях. Примечательно, что Киев не в перечне.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы «сбить» волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского «локдауна» удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила «оранжевой» зоны.
В общем действие ограничений продлено до 28 февраля. Карантин хотят продлить до мая.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает «красная» зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Цветами регионы обозначают в рамках адаптивного карантина - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, беря во внимание эпидемическую ситуацию. В зависимости от «цвета» региона различаются и ограничительные меры.
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В Украине зафиксировано уже 1,246 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 февраля - 2,1 тысячи, снижение по сравнению с днем ранее, однако, характерно для показателей за выходные. При этом за сутки человек выздоровело несколько больше, чем заболело - такой тренд сохранялся почти четыре недели, за исключением данных за 6 февраля.
Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.
— 2 141 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 8 февраля 2021 года, - сообщил Максим Степанов.
Также за минувшие сутки:
За все время пандемии в Украине:
В частности, за минувшие сутки заболели 130 детей и 71 медработник.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях. Примечательно, что Киев не в перечне.
Количество заболеваний в регионах за сутки:
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.
Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.
С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы «сбить» волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского «локдауна» удалось достичь.
Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила «оранжевой» зоны.
В общем действие ограничений продлено до 28 февраля. Карантин хотят продлить до мая.
Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает «красная» зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.
Цветами регионы обозначают в рамках адаптивного карантина - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, беря во внимание эпидемическую ситуацию. В зависимости от «цвета» региона различаются и ограничительные меры.
|
Пострадавшие на службе Закону – или «Украли на двести, да и разделили вместе» (народ.)Александр Жолобецкий
|
Разбор презентации Николая Маринова в сфере туризма Николаевской областиАлександр Максименко
|
Світлана Федорова та скандал – синоніми, відоси та пости від ЗеКоманди які проблем не вирішують та росіяни, які люблять ПутінаСтанислав Мартиросов