В Украине зафиксировано уже 1,246 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, суточный прирост, за 7 февраля - 2,1 тысячи, снижение по сравнению с днем ранее, однако, характерно для показателей за выходные. При этом за сутки человек выздоровело несколько больше, чем заболело - такой тренд сохранялся почти четыре недели, за исключением данных за 6 февраля.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение министра здравоохранения Украины Максима Степанова в Facebook.

— 2 141 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в Украине на 8 февраля 2021 года, - сообщил Максим Степанов.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы - 1020 человек;

летальных исходов - 47;

выздоровели - 2697 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 13 662 (в том числе методом ПЦР - 10 401, методом ИФА - 3261).

За все время пандемии в Украине:

заболело - 1 246 990 человек;

выздоровели - 1 075 743 человек;

летальных исходов - 23 644;

проведено ПЦР-тестов - 6 402 123.

В частности, за минувшие сутки заболели 130 детей и 71 медработник.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаевзарегистрировано в Ивано-Франковской (398), Житомирской (176), Днепропетровской (156), Черновицкой (143) и Закарпатской (133) областях. Примечательно, что Киев не в перечне.

Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев - 88 случаев;

Винницкая область - 123 случая;

Волынская область - 45 случаев;

Днепропетровская область - 156 случаев;

Донецкая область - 28 случаев;

Житомирская область - 176 случаев;

Закарпатская область - 133 случая;

Запорожская область - 59 случаев;

Ивано-Франковская область - 398 случаев;

Киевская область - 97 случаев;

Кировоградская область - 4 случая;

Луганская область - 14 случаев;

Львовская область - 119 случаев;

Николаевская область - 115 случаев;

Одесская область - 61 случай;

Полтавская область - 32 случая;

Ровенская область - 45 случаев;

Сумская область - 54 случая;

Тернопольская область - 74 случая;

Харьковская область - 35 случаев;

Херсонская область - 19 случаев;

Хмельницкая область - 24 случая;

Черкасская область - 53 случая;

Черновицкая область - 143 случая;

Черниговская область - 46 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Согласно данным Worldometer, ресурса, отслеживающего ситуацию с коронавирусом в мире, Украина на 17-м месте по распространению и на 19-м - по количеству смертей от COVID-19.

Карантин для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом перевели в форму адаптивного карантина.

С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. Его вводили, чтобы «сбить» волну заболеваемости COVID-19. Глава Минздрава Степанов отмечал, что главного эффекта от январского «локдауна» удалось достичь.

Украина с 25 января вернулась к ограничениям, которые действовали до январского жесткого карантина, - по всей территории страны правила «оранжевой» зоны.

В общем действие ограничений продлено до 28 февраля. Карантин хотят продлить до мая.

Ранее в Минздраве разработали четырехуровневый план действий в зависимости от количества больных COVID-19. Так, при сильном росте количества больных, в Украине возможен фактический локдаун, то есть введение полного перечня ограничений, которые предусматривает «красная» зона карантина, мобилизация врачей, развертывание мобильных медицинских госпиталей и медицинская сортировка - врачи будут выбирать, кому предоставлять медицинскую помощь именно в стационаре.

Цветами регионы обозначают в рамках адаптивного карантина - зеленым, желтым, оранжевым или красным уровнем опасности распространения COVID-19, беря во внимание эпидемическую ситуацию. В зависимости от «цвета» региона различаются и ограничительные меры.