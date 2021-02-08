Украина будет включена в первую очередь поставок вакцин от коронавируса в рамках инициативы COVAX.

Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреесус в видеообращении на открытии всеукраинского форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

— На прошлой неделе COVAX опубликовала свой прогноз по распределению вакцин среди стран-участниц этой инициативы, и вместе с UNICEF и другими организациями мы будем сотрудничать, чтобы распределить эти вакцины как можно быстрее. Украина является одной из тех стран, которые будут включены в первую волну развертывания инициативы COVAX, чтобы вакцинировать медработников, пожилых людей и тех, кто непосредственно общается с пациентами с COVID-19, — сказал он.

Гебреесус добавил, что ВООЗ будет продолжать поддерживать Украину для того, чтобы остановить передачу вируса и возобновить нормальную жизнь страны.

Ранее сообщалось, что Министерство здравоохранения Украины получило письмо от международной организации COVAX. Организация готова уже в ближайшее время начать поставки вакцины от коронавируса в Украину.