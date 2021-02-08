На телеканале НИС-ТВ вышел пятый выпуск программы «Миттєвості війни», героиней которого стала мама погибшего солдата Эрнеста Хортива, советник экс-главы Николаевского областного совета Виктория Матиенко.

Видео опубликовано на YоuTube телеканала, пишут НикВести.

Солдат Эрнест Хортив погиб 4 августа 2014 года от рук российских террористов, получив смертельное ранение в бою возле приграничного села Дьяково в Луганской области. В мае 2015 года награжден орденом «За мужество» ІІІ степени (посмертно).

Мама погибшего солдата рассказывает, что ее сын был спортсменом, учился в Николаевском техникуме железнодорожного транспорта. Служба в 79-й отдельной аэромобильной бригаде была его мечтой, которую он осуществил, перейдя на заочное обучение в университете.

– Рос молодой, красивый парень. Любил спорт. И первым для него, конечно, была служба. Он мечтал служить в 79-ой. Будучи студентом железнодорожного техникума, он перешел на заочку и поступил в 79-ю. Он прошел, даже как-то и не думал, что не пройдет. Он знал, что будет тяжело, будет больно. Но он мне никогда об этом не говорил. Он делился с отцом, они созванивались. Он пошагово рассказывал, что происходило. В мае им дали отпуск, чтобы приехали домой – он отказался. Он говорил: «Мам, ты себе это представляешь, тут гибнут мои братья, а я поеду на море? Когда все закончится, приеду домой», - рассказывает Виктория Матиенко.

Мама Эрнеста Хортива, Виктория Матиенко

Изначально Эрнест Хортив проходил службу под селом Чонгар в Херсонской области, после чего солдат бригады отправили на восток.

– Помню, он мне позвонил 11 июля 2014 года. Тогда я еще не знала, что такое «Зеленополье» (ракетный обстрел 11 июля 2014 года украинских военнослужащих в районе населённого пункта Зеленополье, - прим.). Для нас это было все непонятно, тем более, сын никогда об этом не рассказывал. И первой фразой его была в тот вечер: «Мама, я седой». И стал рассказывать, как он хоронил мальчишек, с которыми они по вечерам пили чай, как он вытягивал их по частям из БТРов. Для него это был шок, но при этом он сдерживал себя, - отмечает мама солдата.

Эрнест Хортив погиб 4 августа, получив ранения несовместимые с жизнью. Выйти на связь с товарищами сына Виктории удалось только спустя 4 дня, однако о местонахождении солдата никому не было известно. Только 11 августа, благодаря поиску семьи и неравнодушных людей, солдата нашли в морге в российском Таганроге.

– 2 августа, в День ВДВ, я долго не могла до него дозвониться, позже он взял трубку, я его поздравила. Разговаривали, смеялись, все было нормально, он меня уверил, сказал «Ты меня родила в рубашке, со мной ничего не может произойти». 3,4,5 он не отвечал на звонки, числа 8 мы дозвонились до одного из множества номеров, с которых он периодически звонил. Это были телефоны его друзей. И один телефон ответил. Дали трубку командиру, он сказал, что Эрика снял снайпер, а дальнейшую судьбу не знают, его коридором провели, на вертушке должны были отправить на лечение в Днепр. И мы с мужем начали его искать, и 11 нашли его в Таганроге. Родственников у нас там не было, нам помогали местные по социальным сетям, и одна девочка начала искать моего сына в этом городе. Подключилась ее мама. Они нашли врача, который сказал им, что его уже забрали. И я через силу по телефону попросила поехать в морг, где там его и нашли, - рассказала женщина.

После семья погибшего обратилась в Ингульский военкомат, где создали бригаду и выехали за телом солдата.

Мемориальная доска в школе №20

В родной школе Эрнеста Хортива, Николаевской ООШ №20, была установлена мемориальная доска герою АТО.

– Я думала, что в школе будет висеть фотография, как учились, закончили школу. Такие представления были. Но что будет висеть фото моего ребенка, его характеристика с первых дней жизни, как он пришел в школу, как учился, чтобы так – нет, я не представляла.

Позже Виктория Матиенко стала членом «Ассоциации участников и инвалидов АТО», где помогала женщинам – организовывали отдыхи для мам и детей, потерявших мужей и отцов.

– В какой-то я уже не могла. Матерей и вдов становилось все больше, парни гибли. Их было и больше, и больше – это было страшно. И когда я хотела уйти, Александр Терещенко (боец 79-й отдельной аэромобильной бригады, - прим.) сказал мне: «Если ты бросишь и уйдешь, то, что мне здесь делать? Кто, если не мы?. Тебя слышат и за тобой идут». И да, я поняла, что у меня это получается. Теперь мы все одна семья, все, кто кого-то потерял, - поделилась воспоминаниями мама солдата.

Напомним, 5 декабря телеканал НИС-ТВ запустил третий сезон программы «Миттєвості війни»