Национальный совет по электронным СМИ Латвии (NEPLP) в понедельник решил на год запретить трансляцию «Россия РТР» на территории страны.

Об этом заявил председатель правления NEPLP Ивар Аболиньш, пишет «Украинская правда».

— Мы свое информпространство защищали, защищаем и будем защищать, - подчеркнул Ивар Аболиньш.

Летом NEPLP констатировал разжигание ненависти в передаче «60 минут» на этом телеканале и начала процесс ограничения. Участники программы, а также ведущая Ольга Скабеева, при разговоре об Украине использовали обозначения, которые расцениваются как язык ненависти. В частности, Украина была названа террористическим государством, а ее бывший президент Петр Порошенко — террористом.

В ходе дискуссии ведущая предложила ввести на территорию Украины российские войска, чтобы успокоить обе стороны конфликта.

Это не первый раз, когда NEPLP ограничивает ретрансляцию «Россия РТР» в Латвии. Например, в январе 2019 года ее запретили на три месяца.

Напомним, вечером, 2 февраля, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым ввел персональные санкции против депутата «Опозиционной платформы «За жизнь» Тараса Козака, который является владельцем телеканалов «112 Украина», NewsOne и Zik.

Также под санкции попали следующие юридические лица, причастные к осуществлению телевещания вышеуказанных телеканалов: «Ариадна ТВ», «НОВЫЙ ФОРМАТ ТВ», «ТВ ВЫБОР», «Телерадиокомпания «112-ТВ», «ЛИДЕР ТВ», «Партнер ТВ», «НОВОСТИ 24 ЧАСА», «Новые коммуникации».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский опубликовал краткое объяснение для международного сообщества по поводу санкций СНБО против нардепа Тараса Козака и телеканалов «112 Украина», NewsOne, ZIK.

Также у сайтов телеканалов 112, NewsOne и ZIK, связанных с представителями партии «ОПЗЖ» Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком, отобрали домены.