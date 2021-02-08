В Национальном центре управления и испытаний космических средств Украины фиксируют новые военные объекты, которые появляются в Крыму с начала российской оккупации.

Об этом сообщает Крым.Реалии.

Специалисты центра поделились данными и снимками с редакцией «Крым.Реалии», который является проектом «Радио Свобода».

Так, на одном из самых свежих снимков зафиксирован поселок Новоозерное, неподалеку от озера Донузлав. В конце 2020 года там, фактически посреди степи, появилась военная база.

По словам начальника информационно-аналитического центра Национального космического центра Украины Сергея Янчевского, еще в 2018 году на этом месте были развалившиеся коровники, а «уже в 2019 году и в течение 2020 года здесь появилась большая воинская часть».

По его мнению, «это база хранения на случай войны». Янчевский добавил, что «когда проводится мобилизация, то людей надо чем-то вооружать и это вооружение хранится именно в таком месте: это сотни артиллерийских систем, бронированная техника и тому подобное».

На снимках из космоса также видно, что недавно близ Керчи появились вплотную к трассе «Таврида» новые радиолокационные станции и по меньшей мере 8 ракетных комплексов С-400.

А на окраине Евпатории российские оккупанты построили огромную радиоантенну диаметром около 30 метров. И в Евпатории, в бывшем украинском космическом центре, теперь базируются военно-космические силы России.

Вблизи Севастополя российская армия построила еще один объект. На архивных космических снимках можно проследить, как, начиная с 2016 года, на пустом месте строилась радиотехническая станция с десятком спутниковых «антенн-тарелок», средний диаметр каждой из которых около 5-ти метров.

Космический центр зафиксировал еще десятки различных новостроек и модернизаций, которые проводит Россия в оккупированном Крыму. Эти данные затем попадают в СБУ и Вооруженные силы Украины. А там уже их анализируют и оценивают угрозу из Крыма со стороны России.

Украинские специалисты утверждают, что по сравнению с 2014 годом Россия в Крыму нарастила свой военный потенциал более чем вдвое.

Напомним, российский противокорабельный ракетный комплекс «Бастион» прибыл в оккупированный Россией Крым «в рамках учений».