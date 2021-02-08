Глава представительства ЕС в Украине Матти Маасикас удивлен структурой собственности украинских телеканалов и считает важным предоставление поддержки общественным вещателям со стороны Европейского Союза.

Как сообщает корреспондент Укринформа, об этом Матти Маасикас заявил во время форума «Украина 30. Коронавирус: вызовы и ответы».

— Что касается информационного пространства в Украине, которое действительно особое и характерное, учитывая текущий конфликт со страной-соседкой и с учетом всех других контекстов и обстоятельства. Один вопрос, который поразило меня, когда я прибыл сюда (в Украину — ред) — это собственность СМИ, кто владеет телеканалами. Украинское население получает большинство инофрмациии именно у этих каналов, и я был удивлен, кто их владелец. Я продолжаю удивляться и размышлять — эти богатые людм, которые хотят иметь влияние на общество, — какова их роль? — сказал Матти Маасикас.

Он также добавил, что размышляет над тем, насколько структура собственников СМИ в Украине может помогать бороться против дезинформации, ведь важная задача — предоставить населению объективную информацию. Матти Маасикас отметил, что в этом контексте важна длительная поддержка ЕС общественным вещателям в Украине, например, «Общественному».

Напомним, в Латвии запретили телеканал «Россия РТР» за язык ненависти в отношении Украины.