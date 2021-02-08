Силовики схватили Салета Магамадова и Исмаила Исаева и увезли в Чечню, откуда они бежали ранее из-за преследования и угроз смерти.

Об этом пишет Кавказ.Реалии.

Их уже задерживали в апреле 2020 году и заставляли на камеру извиняться за гомосексуальные связи. Правозащитники предполагают, что их подвергали пыткам.

— После задержания за ведение оппозиционного телеграм-канала "Осал нах 95" их и других модераторов держали в тюрьме на перевоспитании, заставляли учить Коран, говорили, что будут снимать, как они учат Коран, и показывать Рамзану Кадырову. Если он простит, то их отпустят. Потом их плотно контролировали, а когда они уехали, стали вычислять через интернет, где они находятся, – объяснил Давид Истеев, координатор организации, которая помогает ЛГБТ людям.

Ориентация молодых людей послужила отягчающим фактором. Чеченские активисты опасаются, что похищенных юношей могут тайно казнить. Согласно их расследованию, человек из круга Кадырова занимался их вычислением и похищением.

Захваченных людей заставили отказаться от услуг защитников, силовики занимались постоянными угрозами в их адрес, чтобы они приняли выгодные для них показания. Юношам обещали, что «опозорят» их по всем местным и федеральным телеканалам.

На них давят, чтобы они признали связи с террористами.

— Им задали пространные вопросы: «Вы вообще знаете о существовании незаконных вооруженных формирований? Сирию на карте можете показать?» Вопросов относительно их участия вообще не было, — рассказал адвокат Александр Немов до того, как у него прервалась связь с похищенными.

Ранее НикВести сообщали, что Insider и Bellingcat обнародовали расследование про подозрительные обстоятельства гибели российского правозащитника и активиста, к которым причастна ФСБ.