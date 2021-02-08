В Николаевском областном центре занятости состоялась видеоконференция с представителями ОБСЕ. Участникам zoom-конференции было представлено алгоритм работы службы занятости во время карантина.

Об этом сообщает пресс-служба Николаевского областного центра занятости.

Для Николаевской областной службы занятости весна 2020 года подготовила новые задачи — безопасно предоставлять клиентам услуги, в связи с распространением коронавирусной инфекции. Решение было найдено в переходе на дистанционное обслуживание клиентов. Работа организовалась с помощью горячих линий службы занятости и боксов свободного доступа. Также соискатели имеют возможность зарегистрироваться в службе занятости через портал государственных услуг «Действие».

Директор Николаевского ОЦЗ, Дмитрий Оборонько утверждает, что для эффективного трудоустройства безработных необходимо искать индивидуальные пути повышения конкурентоспособности безработных. Поэтому для определения уровня мотивации и потенциала к трудоустройству соискателям рекомендуется пройти профилирование.

— Если мы будем идти от малого к большему, а именно от проблем конкретного человека — это поможет сохранить человека в профессии и его желание работать, а работодателю экономическую активность его предприятия. Ведь очень важно, чтобы на работу приходили профессионально подкованные люди, - сказал Дмитрий Оборонько.

Также Николаевская областная служба занятости предоставляет своим клиентам ряд онлайн-ресурсов, которые способствуют быстрому трудоустройству и профессиональной ориентации всех желающих. На сайте Николаевского ОЦЗ размещено интерактивные карты вакансий, социального партнерства и учебных заведений. Также для подробного знакомства с актуальными профессиями на рынке труда разработано Кластер профессий и проект «Жемчужины профессий». Желающим пройти профориентационное тестирование предоставлено Платформу с профориентации и развития карьеры, а также онлайн-ресурс «Моя профессия». Благодаря использованию активных форм работы в Николаевской областной службе занятости почти 20 тысяч безработных нашли работу в сложный 2020 год.

— Нами было успешно использовано алгоритм помощи малому и среднему бизнесу во время пандемии. Мы выдали более 66 миллионов гривен для 7746 работодателей и физических лиц предпринимателям. Это помогло сохранить более 3 тысяч рабочих мест. А в последний месяц 2020 года 114 работодателей обратились в Николаевскую ОСЗ и получили более 4 миллионов гривен для выплаты 1100 работникам одноразовой материальной помощи, – утверждает директор Николаевского ОЦЗ Дмитрий Оборонько.

Напомним, Николаевская областная служба занятости отметила своих деловых партнерш, успешных женщин-работодателей региона на деловой платформе «Womаn & Work».