Сегодня, 11 марта, Николаевская областная служба занятости отметила своих деловых партнерш, успешных женщин-работодателей региона на деловой платформе «Womаn & Work», которая состоялась в Николаевском академическом художественном русском драматическом театре с участием председателя областного совета Виктории Москаленко, Николаевского городского головы Александра Сенкевича, депутата Николаевского городского совета Вячеслава Карцева и социальных партнеров.

Об этом сообщили в Николаевской областной службе занятости.

Цель мероприятия - привлечение внимания общества к вопросам обеспечения гендерного равенства на рынке труда, создание и сохранение рабочих мест, официального декларирования трудовых отношений и отображения примеров эффективного партнерства со службой занятости, а также побуждения женщин к самореализации в профессиональной деятельности, построения карьеры, в том числе путем открытия собственного дела.

— Женская самореализация уже стала устойчивым трендом практически во всех сферах деятельности, теперь женщина - это полноценный игрок на рынке труда и в бизнесе. Первые весенние недели в своей работе мы посвятили женской теме и провели своеобразный марафон профессионального женского успеха. По всей области проходили презентации предприятий, которые основали женщины, мастер-классы мастеров своего дела, экскурсии на производство, где руководят женщины, семинары для женщин, желающих построить карьеру, в том числе в собственном бизнесе. В общем было проведено около 70 мероприятий, в которых приняли участие почти 1000 человек, - отметил директор Николаевского областного центра занятости Дмитрий Оборонько.

По его словам, существует множество примеров успешной профессиональной самореализации женщин, и такие мероприятия создают мотивирующую атмосферу нетворкинга и зарождения вдохновляющих идей на будущее. Это мощная площадка для новых знакомств, развития и обучения, взаимной поддержки, обмена опытом, генерирование стратегий и реализации совместных проектов.

Сегодня 36 представительниц бизнеса, государственных структур, женщин-руководителей предприятий, учреждений, организаций, учебных заведений, которые эффективно сотрудничают с областной службой занятости в различных направлениях, в частности обеспечение работой и обучения безработных граждан, профориентации молодежи, содействия развитию предпринимательства и т.д., были отмечены за надежное партнерство.

Пресс-релиз