Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба позитивно оценил решение властей Латвии запретить в стране трансляцию кремлевского пропагандистского канала «Россия РТР».

Об этом он заявил на своей странице в Twitter.

— Правильный, взвешенный шаг. Я особенно благодарен латвийским партнерам за то, что одной из причин решения стал язык ненависти против Украины, - написал глава МИД.

Напомним, о решении Латвии заблокировать канал «Россия РТР» сроком на один год стало известно 8 февраля. Причиной было названо разжигание ненависти и призывы к агрессии против Украины и белорусской оппозиции, регулярно звучащие в эфире канала.