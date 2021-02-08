В Крыму запасы водохранилищ в феврале продолжают снижаться.

Об этом сказал руководитель предприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов 8 февраля на заседании оперативного штаба по проблемам водоснабжения, пишет Крым.Реалии.

— Запасы воды продолжают снижаться. Симферопольское водохранилище от проектной мощности на сегодняшнее утро имеет всего 7%, Партизанское – 14%, Аянское – 26, но Аянское столь мало, что серьезно эти запасы мы не воспринимаем, - сказал он.

По данным январского мониторинга местного Гидрометцентра, общий суммарный запас воды в водохранилищах Крыма естественного стока к началу февраля составил 36,052000 куб. м, что на 47,44000 куб. м больше, чем месяц назад и на 48,875000 куб. м меньше, чем год назад.

По данным подконтрольного России МинЖКХ Крыма, по состоянию на 1 февраля еще три водохранилища полуострова приближаются к «мертвому объему».

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что воду в оккупированный Крым надо подавать, ведь там живут украинцы, а Крым — это Украина. Однако впоследствии, после того, как на него обрушилась критика, он уточнил, что правительство не может подавать воду в Крым до деоккупации полуострова и возвращения его в состав Украины.