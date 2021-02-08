В Мексиканском заливе в 2019 году выбросился кит длиной 11,5 метров, теперь ученые утверждают, что это совершенно новый вид — Райса. Сейчас животных этого вида насчитывается менее 100, поэтому их сразу записали в вымирающие.

Об этом сообщает The Guardian.

Полосатики Брайда — группа усатых китов, которые встречаются в тропических водах всех трех основных океанских бассейнов. Сегодня признан единственный вид — Balaenoptera edeni Anderson — с двумя подвидами: китом Эдена и китом Брайда. Теперь команда ученых из Национального управления океанических и атмосферных исследований США (NOAA) выделила еще одну из групп полосатиков в самостоятельный вид.

Ученые рассказали, что киты Райса могут вырасти почти до 13 метров и весить 30 тонн. Также у них есть боковые гребни в области верхней челюсти — как и у ближайших родственников. При этом строение черепа заметно отличается — это главная особенность нового вида. Об их продолжительности жизни пока известно немного — наблюдение за видом начались недавно. Но близкородственные виды достигают половой зрелости в девять лет и могут жить около 60 лет.

Управление добавляет, что ареал обитания китов в Мексиканском заливе делает их особо уязвимыми к разливам нефти, столкновениями с судами, а также разведке и добычи энергии.

Напомним, единственного в мире белого жирафа снабдили GPS-трекером, чтобы защитить животное от браконьеров. Устройство закрепили на одном из рогов (оссиконов) уникального жирафа-самца, обитающего в округе Гарисса на северо-востоке Кении.