В Израиле вакцинировались от коронавируса почти четверть жителей страны. Так, вакцину от COVID-19 получили 3,5 млн человек.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Отмечается, что первую дозу вакцины от коронавируса получили более 3,480 млн человек. При этом полностью вакцинировались, то есть получили две дозы вакцины, 2 081 млн человек.
По данным агентства, полностью вакцинированы около 23% населения Израиля.
При этом отмечается, что более 70% жителей страны в возрасте от 60 лет полностью вакцинированы от коронавируса.
Вакцинация в Израиле проводится препаратом компании Pfizer.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Аданом Гебреисус обратился за помощью к странам, которые уже получили вакцину от коронавируса. Он попросил помочь глобальному механизму COVAX.
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В Израиле вакцинировались от коронавируса почти четверть жителей страны. Так, вакцину от COVID-19 получили 3,5 млн человек.
Об этом сообщает Newsru.co.il.
Отмечается, что первую дозу вакцины от коронавируса получили более 3,480 млн человек. При этом полностью вакцинировались, то есть получили две дозы вакцины, 2 081 млн человек.
По данным агентства, полностью вакцинированы около 23% населения Израиля.
При этом отмечается, что более 70% жителей страны в возрасте от 60 лет полностью вакцинированы от коронавируса.
Вакцинация в Израиле проводится препаратом компании Pfizer.
Напомним, генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Аданом Гебреисус обратился за помощью к странам, которые уже получили вакцину от коронавируса. Он попросил помочь глобальному механизму COVAX.