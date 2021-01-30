Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения, доктор Тедрос Аданом Гебреисус обратился за помощью к странам, которые уже получили вакцину от коронавируса. Он попросил помочь глобальному механизму COVAX.

Об этом шла речь на сегодняшнем заседании ВОЗ.

— Мы просим те правительства, которые уже получили поставки COVID-вакцин для прививки своих медработников и пожилых людей, поделиться избыточными дозами с COVAX, чтобы другие страны могли делать то же самое, — отметил Тедрос Аданом Гебреисус.

Как сообщалось, Всемирная организация здравоохранения обеспокоена решением Европейского союза о запрете на экспорт вакцин от COVID-19 без специального разрешения от стран ЕС. Подобные меры не идут на пользу мировому здравоохранению.

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что некоторые страны закупают вакцины от коронавируса сверх своих потребностей. Он призвал их делиться COVID-вакцинами с другими странами.