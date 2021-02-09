Во Франции повысили требования к применению защитных масок в школьных учебных заведениях во время пандемии COVID-19.

Соответствующие требования в санитарном протоколе для деятельности школ вступили в силу в понедельник, 8 февраля, передает Укринформ.

Ученики школьных учебных заведений всех уровней и персонал этих учреждений должны использовать средства, предназначенные для медицинского (или хирургического) применения первой категории защиты. Одноразовые маски такого уровня, которые необходимо менять каждые 4 часа, обеспечивают 95-98% задержки капель мокроты, которые выделяет в воздух человек. Также разрешено применение многоразовых масок из ткани первой категории с возможностью стирки 5-50 раз и уровнем защиты 90%.

При этом использование самодельных масок или средств промышленного производства, не предназначенных для медицинского применения, отныне во французских школах запрещено.

Правительство Франции в настоящее время воздерживается от введения третьего этапа общенационального карантина, в то же время в стране действует ряд ограничительных мероприятий и запретов.

Закрыты заведения общественного питания, крупные торговые центры, спортзалы, бассейны. Существуют ограничения на публичные собрания и пересечение границы. В то же время функционируют школы, лицеи и колледжи.

По всей территории страны введен комендантский час с 18.00 до 6.00.

Напомним, в Соединенных Штатах Америки исследовали, как обязательное ношение масок повлияло на уровень госпитализации. Он значительно уменьшился.