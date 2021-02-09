Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что правительство не будет вводить жесткие карантинные ограничения до «апреля-мая».

Об этом Максим Степанов заявил в эфире программы «Свобода слова» на телеканале ICTV, передает Укринформ

— Согласно нашей стратегии мы не думаем, что нам нужно будет вводить более жесткие меры, чем те, что есть сейчас, до, скажем так, апреля-мая этого года. Мы получаем тот результат, который хотели от этих сдерживающих факторов, которые несут эти карантинные меры, — сказал Максим Степанов.

По словам министра, по сравнению с апрелем 2020 медицинская система стала более мощной.

Напомним, в Украине вакцинация от коронавируса может начаться с 15 февраля. Сейчас этот вопрос находится на этапе утверждения.