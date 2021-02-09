В столице Южной Кореи Сеуле на коронавирус будут тестировать домашних кошек и собак, если у них появятся соответствующие симптомы (лихорадка и проблемы с дыханием) или после контакта с больным человеком.

Причиной для этого послужил выявленный COVID-19 у домашнего котенка, сообщает BBC.

Если животное получит положительный результат теста — его поместят на карантин дома.

— Нет необходимости отправлять питомца в изолятор, поскольку нет никаких доказательств того, что COVID-19 может передаваться от животных к людям, - сказала Парк Ю-ми, официальный представитель отдела контроля заболеваний.

Но если владельцы питомца госпитализированы с коронавирусом, у них тяжело проходит болезнь или они пожилые люди и им трудно ухаживать за животным, его отправят на карантин в городское учреждение. В Южной Корее пациенты с COVID-19 обычно помещаются в карантинные учреждения, если им не требуется стационарное лечение.

Парк напомнила жителям, чтобы они держали домашних животных во время выгула на расстоянии не менее двух метров от людей и других домашних животных.

Больного коронавирусом котенка обнаружили в религиозном заведении в городе Чинджу. Медики подозревают, что мать и дочь, которые находились в учреждении, передали вирус котенку. У обеих женщин положительный результат теста.

Ранее эксперты заявляли, что вероятность передачи вируса людям от собаки или кошки крайне мала, хотя исследования показали, что кошки могут переносить вирус и передавать его другим кошкам.

Во всем мире несколько домашних животных дали положительный результат теста на коронавирус, хотя такие случаи, как правило, довольно редки. В прошлом месяце две гориллы в сафари-парке зоопарке Сан-Диего заразились COVID-19 от человека — это первый известный случай заражения обезьян. Болезнь также выявили у ряда других диких животных, включая львов и тигров.

Напомним, Украина намерена обеспечить доступом к вакцине от коронавируса 100% населения до конца 2021 года.