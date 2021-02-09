Украина намерена обеспечить доступом к вакцине от коронавируса 100% населения до конца 2021 года.

Об этом заявил министр здравоохранения Максим Степанов в эфире программы Свобода слова на ICTV, пишет Новое время.

— Мы хотим для 100% населения обеспечить доступ к вакцине от COVID-19 до конца 2021 года, — сказал Максим Степанов.

Степанов подчеркнул, что Минздрав разработал дорожную карту — Национальный план вакцинации, в котором четко определены все этапы и логистика вакцинации.

— На первом этапе мы вакцинируем 367 тысяч человек. Мы ожидаем начало вакцинации с 15 февраля, теоретически это может быть 15−16 февраля. После 15 февраля — это не означает 1 марта, — уточнил Максим Степанов.

Максим Степанов напомнил, что Украина в феврале ожидает две вакцины — 117 тыс. доз вакцины производства Pfizer, которую получит в рамках инициативы COVAX и около 1 млн доз вакцины AstraZeneca.

Напомним, глава фармацевтической корпорации Pfizer Альбер Бурла в разговоре с украинским президентом Владимиром Зеленским пообещал сделать все возможное для скорейшей доставки COVID-вакцины в Украину.