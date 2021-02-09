В Демократической Республике Конго сообщили о новой вспышке лихорадки Эбола. Заражения могут иметь не менее 70 человек, эпидемиологи ВОЗ проводят расследование.

Об этом сообщили во Всемирной организации здравоохранения.

Министерство здравоохранения Демократической Республики Конго (ДРК) 7 февраля сообщило о новом случае заражения в городе Бутембо провинции Северное Киву. Именно там в последний раз эпидемиологи фиксировали заражения вирусом.

Инфицирования выявили в местном филиале Национального института биомедицинских исследований (INRB). Женщина, у которой подтвердили заболевание, умерла вскоре после обращения в медицинский центр. Как отмечают эпидемиологи, она была женой мужчины, ранее имевшего лихорадку.

Сейчас эпидемиологи ВОЗ проводят расследование новой вспышки болезни в Конго. Специалисты уже установили 70 контактных людей, с которыми общалась умершая. Места, которые посещала женщина, также продезинфицируют.

Биообразцы пациентки направили в главную лабораторию Национального института биомедицинских исследований в Киншасе для проведения более глубокого анализа.

Напомним, в последний раз о возгорании Эболы в Конго сообщали в июне 2020 года. Всего с 1976 года в стране зафиксировали 11 таких вспышек, во время последнего от лихорадки умерли 13 человек.

Крупнейшая в истории вспышка вируса Эболы произошла в 2013-2016 годах в Западной Африке. От вируса тогда умерли более 11 300 людей, прежде всего в Гвинее, Либере и Сьерра-Леоне.