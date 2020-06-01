Новая вспышка геморрагической лихорадки Эбола зафиксирована на западе Демократической Республики Конго (ДРК), на месте уже работают эксперт Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщил в понедельник глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, передает «Интерфакс-Украина».

По его словам, вспышка зафиксирована в районе города Мбандаки.

«Минздрав ДРК выявило шесть случаев заболевания, в том числе четыре летальных исхода. Сотрудники ВОЗ уже находятся в Мбандаке для оказания помощи в борьбе с новой вспышкой Эболы. Страна уже находится на финальной стадии борьбы с Эболой в восточной части, а также с COVID19 и с крупнейшей в мире вспышкой кори», — отметил гендиректор ВОЗ.

По его словам, нынешняя вспышка Эболы служит напоминанием о том, что коронавирус — это не единственная угроза жизни и здоровью, с которой сталкиваются люди.

Эпидемия Эболы в ДРК началась в июле-августе 2018 года, в основном в отдаленных восточных провинциях страны Итури и Северное Киву. В результате, по данным СМИ, от болезни скончались более двух тысяч человек. Это уже вторая эпидемия Эболы за последнее десятилетие. Первая была в Западной Африке в 2013-2016 гг. Она унесла, по официальным данным, более 11 тысяч человек.

Напомним, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил, что его страна столкнулась со второй волной пандемии коронавируса.

Также Министр обороны США Марк Эспер заявил, что Пентагон готовится ко второй волне пандемии коронавируса.

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