Международный суд ООН завершит рассмотрение дела о катастрофе лайнера рейса MH-17 «Малазийских авиалиний» не раньше 2023 года.

Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Украины Евгений Енин в эфире телеканала «Украина 24», передает Интерфакс-Украина.

— Что касается слушаний в Международном суде ООН, мы наблюдаем попытки РФ затянуть переход Международного суда ООН к рассмотрению вопроса по существу, ссылаясь на ограничение Covid, сложность формирования своей юридической позиции. В то же время, на сегодня мы имеем предварительный календарь всех процедур в международном суде ООН, которые должны завершиться финальным решением как минимум до конца 2023, - сказал Евгений Енин.

Он отметил, что нужно четко различать три отдельных треки, в рамках которых происходит расследование этой трагедии.

— Первый — это уголовно-правовой блок, это именно тот суд Гааги, который сейчас проводит слушания по прогрессу дополнительного расследования и продолжение которых отложили до апреля этого года. Вторым направлением, в рамках которого преследуется РФ, как государство, в частности в рамках конвенции о борьбе с финансированием терроризма, является украинский иск против РФ в Международный суд ООН. и третье направление - это коллективная жалоба Королевства Нидерланды и государства Украина против России в ЕСПЧ, - отметил Евгений Енин.

Как сообщалось, слушания по существу по делу о сбитом над Донбассом пассажирский самолет «Малайзийских авиалиний» рейса МН17 назначили на 7 июня 2021 года.

Ранее судьи отвергли запросы по расследованию альтернативных сценариев катастрофы, заявив, что Международная следственная группа уже сделала достаточно и ее выводы были включены в уголовное дело довольно подробно.

Напомним, что самолет Boeing-777 авиакомпании Malaysia Airlines, выполнявший рейс МН17 Амстердам (Нидерланды) — Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит в небе над Донецкой областью 17 июля 2014 года. Все 298 человек, которые находились на борту, погибли.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17. При этом журналисты назвали имена возможных причастных к делу о крушении лайнера рейса МН17.

В марте 2020 года в судебном комплексе «Схипхол» в Нидерландах начался суд по делу сбитого самолета рейса МН17.