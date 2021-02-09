Евросоюз одобрил отправку первой партии вакцины от коронавируса производства компании Pfizer в Японию.

Об этом сообщил журналистам министр по делам административной реформы Японии Таро Коно, передает «Интерфакс-Украина».

Таро Коно не уточнил, сколько доз войдет в первую партию, и когда она должна прибыть в страну. По его словам, одобрение властей ЕС должна получать каждая партия препарата.

В начале февраля японский министр иностранных дел Тосимицу Мотеги во время онлайн беседы с исполнительным вице-президентом Еврокомиссии Валдисом Домбровскисом попросил содействия в обеспечении стабильных поставок в Японию вакцин против COVID-19, сообщают местные СМИ.

Он заявил, что не хочет, чтобы решение ЕС о контроле экспорта вакцин повлияло на запланированные поставки.

Таро Коно ранее предупреждал, что ограничения ЕС на экспорт вакцин уже влияют на поставки в страну.

Премьер-министр Ёсихидэ Суга сообщил журналистам ранее, что массовая вакцинация населения страны должна начаться до 20 февраля.

Вопрос прививок населения стоит в Японии достаточно остро в связи с запланированными на июль-август 2021 года летними Олимпийскими играми в Токио. Как свидетельствуют результаты опросов общественного мнения, большинство населения страны выступает против проведения Олимпиады из-за опасений распространения коронавирусной инфекции.

С начала пандемии в Японии выявлено более 400 тысяч случаев заражения COVID-19, от связанных с коронавирусом заболеваний умерли 6,4 тысячи человек.

Напомним, Украина намерена обеспечить доступом к вакцине от коронавируса 100% населения до конца 2021 года.