Сотрудники Контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили в Николаеве агента российской спецслужбы.
Как сообщается, по заданию ФСБ РФ злоумышленник, работавший на одном из стратегических предприятий, занимался сбором секретных данных в оборонной сфере.
Для получения доступа к технической документации новейших разработок ОПК, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, он пытался завербовать одного из руководителей учреждения.
Оперативники СБУ задержали агента на горячем, непосредственно во время контролируемой передачи ему «секретных данных».
В отношении него начато уголовное производство по части 1 статьи 111 (государственная измена) УК Украины (от 10 до 15 лет).
Напомним, что в Николаеве задержали участников группировки, которые вербовали и отправляли в Российскую Федерацию работать украинцев, в том числе наркокурьерами.
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Сотрудники Контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили в Николаеве агента российской спецслужбы.
Как сообщается, по заданию ФСБ РФ злоумышленник, работавший на одном из стратегических предприятий, занимался сбором секретных данных в оборонной сфере.
Для получения доступа к технической документации новейших разработок ОПК, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, он пытался завербовать одного из руководителей учреждения.
Оперативники СБУ задержали агента на горячем, непосредственно во время контролируемой передачи ему «секретных данных».
В отношении него начато уголовное производство по части 1 статьи 111 (государственная измена) УК Украины (от 10 до 15 лет).
Напомним, что в Николаеве задержали участников группировки, которые вербовали и отправляли в Российскую Федерацию работать украинцев, в том числе наркокурьерами.