Сотрудники Контрразведки Службы безопасности Украины разоблачили в Николаеве агента российской спецслужбы.

Как сообщается, по заданию ФСБ РФ злоумышленник, работавший на одном из стратегических предприятий, занимался сбором секретных данных в оборонной сфере.

Для получения доступа к технической документации новейших разработок ОПК, а именно закрытых программ по использованию беспилотных летательных аппаратов, он пытался завербовать одного из руководителей учреждения.

Оперативники СБУ задержали агента на горячем, непосредственно во время контролируемой передачи ему «секретных данных».

В отношении него начато уголовное производство по части 1 статьи 111 (государственная измена) УК Украины (от 10 до 15 лет).

Напомним, что в Николаеве задержали участников группировки, которые вербовали и отправляли в Российскую Федерацию работать украинцев, в том числе наркокурьерами.