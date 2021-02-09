В Верховный суд поступил третий иск, которым оспаривают указ президента Владимира Зеленского о санкциях к трем телеканалам народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.
Об этом в Верховном Суде сообщили «Интерфакс-Украина».
В то же время отметили, что иск поступил недавно, по нему не открыли дело, а также не назначили дату рассмотрения.
Иск поступил от харьковского юриста, основателя «Чугуевской правозащитной группы» Романа Лихачева. Об этом он писал еще 4 февраля. По его словам, он «долго спорил» с командой юристов о законности указа президента и решил обратиться в суд. Лихачев просит назначить ответчиком Владимира Зеленского, а третьим лицом — Службу безопасности Украины.
Это уже третий иск, которым хотят обжаловать указ СНБО, подписанный президентом Владимиром Зеленским. В первом иске истцом является адвокат Павел Попков, а третье лицо — телерадиокомпания «112-ТВ», компании «Новини 24 години» и «Новые коммуникации». Ответчиком указан президент, а третье лицо — Совет национальной безопасности и обороны.
Во втором иске истец — адвокат Александр Дядюк, а ответчик — президент Зеленский.
Напомним, Национальный совет по вопросам телевещания и радиовещания требует забрать лицензию у телеканала «НАШ» из-за нарушений стандартов журналистики.
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В Верховный суд поступил третий иск, которым оспаривают указ президента Владимира Зеленского о санкциях к трем телеканалам народного депутата от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Тараса Козака.
Об этом в Верховном Суде сообщили «Интерфакс-Украина».
В то же время отметили, что иск поступил недавно, по нему не открыли дело, а также не назначили дату рассмотрения.
Иск поступил от харьковского юриста, основателя «Чугуевской правозащитной группы» Романа Лихачева. Об этом он писал еще 4 февраля. По его словам, он «долго спорил» с командой юристов о законности указа президента и решил обратиться в суд. Лихачев просит назначить ответчиком Владимира Зеленского, а третьим лицом — Службу безопасности Украины.
Это уже третий иск, которым хотят обжаловать указ СНБО, подписанный президентом Владимиром Зеленским. В первом иске истцом является адвокат Павел Попков, а третье лицо — телерадиокомпания «112-ТВ», компании «Новини 24 години» и «Новые коммуникации». Ответчиком указан президент, а третье лицо — Совет национальной безопасности и обороны.
Во втором иске истец — адвокат Александр Дядюк, а ответчик — президент Зеленский.
Напомним, Национальный совет по вопросам телевещания и радиовещания требует забрать лицензию у телеканала «НАШ» из-за нарушений стандартов журналистики.