Об этом в Верховном Суде сообщили «Интерфакс-Украина».

В то же время отметили, что иск поступил недавно, по нему не открыли дело, а также не назначили дату рассмотрения.

Иск поступил от харьковского юриста, основателя «Чугуевской правозащитной группы» Романа Лихачева. Об этом он писал еще 4 февраля. По его словам, он «долго спорил» с командой юристов о законности указа президента и решил обратиться в суд. Лихачев просит назначить ответчиком Владимира Зеленского, а третьим лицом — Службу безопасности Украины.

Это уже третий иск, которым хотят обжаловать указ , подписанный президентом Владимиром Зеленским. В первом иске истцом является адвокат Павел Попков, а третье лицо — телерадиокомпания «112-ТВ», компании «Новини 24 години» и «Новые коммуникации». Ответчиком указан президент, а третье лицо — Совет национальной безопасности и обороны.

Во втором иске истец — адвокат Александр Дядюк, а ответчик — президент Зеленский.

Напомним, Национальный совет по вопросам телевещания и радиовещания требует забрать лицензию у телеканала «НАШ» из-за нарушений стандартов журналистики.