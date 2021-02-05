Национальный совет по вопросам телевещания и радиовещания требует забрать лицензию у телеканала «НАШ» из-за нарушений стандартов журналистики.
О нарушениях на телеканале рассказала глава Нацсовета Ольга Герасимьюк в эфире телеканала «ТСН».
Она отметила, что заблокированные ныне телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne неоднократно получали предупреждения от Нацсовета, но сознательно игнорировали их. Много предупреждений было выдано и телеканалу «НАШ».
— Он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии, - объяснила Ольга Герасимьюк.
Она также подчеркнула, что Нацсовет выписывал предупреждения только за доказанные факты нарушений, только «112 Украина» за прошлый год таких предупреждений получил шесть.
— В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем, и я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, потому что мы сегодня еще живем с вами по закону Про ТВ и радиовещание от 1993 года, когда еще не существовал YouTube, когда телефон еще был как трактор, - заявила Ольга Герасимьюк.
Напомним, первый замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко уверен, что импичмент президенту Владимиру Зеленскому после закрытия трех телеканалов не грозит.
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Национальный совет по вопросам телевещания и радиовещания требует забрать лицензию у телеканала «НАШ» из-за нарушений стандартов журналистики.
О нарушениях на телеканале рассказала глава Нацсовета Ольга Герасимьюк в эфире телеканала «ТСН».
Она отметила, что заблокированные ныне телеканалы «112 Украина», ZIK и NewsOne неоднократно получали предупреждения от Нацсовета, но сознательно игнорировали их. Много предупреждений было выдано и телеканалу «НАШ».
— Он в свое время тоже был за подобные нарушения, которых допустил очень много, передан в суд для лишения лицензии, - объяснила Ольга Герасимьюк.
Она также подчеркнула, что Нацсовет выписывал предупреждения только за доказанные факты нарушений, только «112 Украина» за прошлый год таких предупреждений получил шесть.
— В законе прописаны процедуры, по которым мы действуем, и я еще раз повторяю о несовершенстве нынешнего закона, потому что мы сегодня еще живем с вами по закону Про ТВ и радиовещание от 1993 года, когда еще не существовал YouTube, когда телефон еще был как трактор, - заявила Ольга Герасимьюк.
Напомним, первый замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко уверен, что импичмент президенту Владимиру Зеленскому после закрытия трех телеканалов не грозит.
|
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|
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|
Утилизация «Украины» неизбежна?Александр Жолобецкий
|
Політика, ковід та тарифи: фейки та маніпуляції у онлайн-ЗМІ МиколаєваКатерина Середа