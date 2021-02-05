Первый замглавы фракции «Слуга народа» в Верховной раде, руководитель одноименной партии Александр Корниенко уверен, что импичмент президенту Владимиру Зеленскому после закрытия трех телеканалов не грозит.

Об этом он заявил в интервью Meduza.

Накануне народный депутат, сопредседатель партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что их парламентская фракция инициирует импичмент Президенту Украины Владимиру Зеленскому.

Журналистка спросила Александра Корниенко, насколько это технически возможно, на что он ответил: «Это невозможно. Для запуска процедуры импичмента необходимо создать следственную комиссию в Раде из 150 депутатов, у них даже этого числа нет. Скорее это их политическая позиция. Юридически никакой возможности это сделать мы не видим».

Напомним, что народные депутаты от партии «Слуга народа» заблокировали трибуну Верховной Рады, чтобы не допустить туда представителей партии «Оппозиционная платформа – За жизнь».